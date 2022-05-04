На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України боротьба "Газпрому" за оплату газу в рублях пояснюється відразу декількома причинами.
Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив екс-глава НАК Нафтогаз-України Андрій Коболєв.
"Основна мета Кремля тут банальна - введення додаткової відповідальності покупця газу за отримання грошей "Газпромом". Така зміна дасть формальне право "Газпрому" відмовитися від поставок газу тим покупцям, гроші яких не дійшли до Москви з будь-якої причини, включаючи санкції", - зазначив Коболєв.
За словами Коболєва, Росія таки чином намагається захиститися від арештів рахунків.
"Таким чином вони хочуть захиститися від спеціальних рахунків або арештів грошей в дорозі. Крім основної мети, є інша, політична - показати хто в домі господар шляхом розколу єдиної позиції ЄС. І тут дуже важливо, як відреагує Європейська комісія, якщо хтось вирішить платити за газ в рублях. Якщо закриють очі, як у випадку з Німеччиною і "Північним Потоком-2", то отримають військову агресію на своїй території, оскільки Кремль вважатиме ЄС досить слабким, щоб стати його новою мішенню", - заявив Коболєв.
Війна в Україні:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.
- Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.
- Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.
- За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.
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