Основна мета Кремля - введення додаткової відповідальності покупця газу за отримання грошей "Газпромом".

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України боротьба "Газпрому" за оплату газу в рублях пояснюється відразу декількома причинами.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив екс-глава НАК Нафтогаз-України Андрій Коболєв.

"Основна мета Кремля тут банальна - введення додаткової відповідальності покупця газу за отримання грошей "Газпромом". Така зміна дасть формальне право "Газпрому" відмовитися від поставок газу тим покупцям, гроші яких не дійшли до Москви з будь-якої причини, включаючи санкції", - зазначив Коболєв.

За словами Коболєва, Росія таки чином намагається захиститися від арештів рахунків.

"Таким чином вони хочуть захиститися від спеціальних рахунків або арештів грошей в дорозі. Крім основної мети, є інша, політична - показати хто в домі господар шляхом розколу єдиної позиції ЄС. І тут дуже важливо, як відреагує Європейська комісія, якщо хтось вирішить платити за газ в рублях. Якщо закриють очі, як у випадку з Німеччиною і "Північним Потоком-2", то отримають військову агресію на своїй території, оскільки Кремль вважатиме ЄС досить слабким, щоб стати його новою мішенню", - заявив Коболєв.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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