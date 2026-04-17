'Утворилась нафто-теча': Мадяр назвав втрати РФ від ударів по по НПЗ і портах

Щоденно Росія втрачає по 100 мільйонів доларів в результаті українських дронових ударів по нафтових об’єктах. Про це повідомив у Facebook командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

"Тритижневе турне Волелюбного Українського Птаха за маршрутом наливайок: Приморськ - Усть Луга - Шесхаріс (Новоросійськ) - Туапсе, скоротило сукупне щодобове відвантаження кривавої нафти з боліт на 880 тис барелів", - написав Мадяр.

При цьому зазначив, що барель російської нафти Urals сьогодні коштує 114$. За його словами, це 120 тисяч тон "чорної жижі", або 2000 залізничних цистерн.

"Щоденні втрати виручки у кривавих нафтодоларах - 100 млн $. Норм налітали. Виконавці: Птахи СБС, СБУ, ССО, ГУР та інших складових глибинного ураження Сил оборони України", - зазначає командувач Сил безпілотних систем ЗСУ.

Мадяр зазначає, що у ніч на 16 квітня дрони атакували Краснодарський край у Росії та вдарили по нафтопереробному заводу в Туапсе, внаслідок цього на території підприємства спалахнула пожежа.

"Цікаво, що за день-два до "Гірко в Туапсе!" Ройтерс оприлюднив матеріал про перенаправлення "Роснафтою" нафти з "подзьобаного" Новоросійська (термінал Шесхаріс) саме на Туапсе, що палає ще й сьогодні", - додав він.

Також зазначив, що СБС сьогодні вкотре здійснили удар по терміналу у Приморську.

"Утворилась трохи нафто-теча. Але про це нікому ні слова, у Ленінграді все спокійно, скоро в клюбі дискотека", - пожартував Мадяр.

Він пообіцяв, що удари по нафтовій, логістичній та портовій інфраструктурі РФ будуть й надалі.

Удари по російській "нєфтянці"

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 квітня дрони атакували Краснодарський край у Росії та вдарили по нафтопереробному заводу в Туапсе. Внаслідок цього на території підприємства спалахнули кілька резервуарів з нафтою.

Місцеві жителі повідомляли у соцмережах про велику кількість вибухів. Згодом місцева влада вже підтвердила атаку на НПЗ. Також повідомляється про падіння уламків на території порту.

Зранку місцева влада повідомила, що у всіх навчальних закладах Туапсе скасували навчання на сьогодні.

За повідомленнями місцевих жителів, внаслідок атаки на Туапсинському нафтопереробному заводі спалахнули три резервуари.

Туапсинський НПЗ складає єдиний виробничий комплекс із морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ТОВ "РН-Морской терминал Туапсе". Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, що спеціалізується на первинній переробці нафти. Входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Підприємство має потужність із переробки нафти близько 12 мільйонів тонн на рік, основна його продукція підприємства – нафтові дистиляти, мазут, дизельне паливо та авіаційний гас, з якого 90% йде на експорт.

