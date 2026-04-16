У Туапсе після атаки дронів палає один із найбільших НПЗ Росії (фото, відео)

У ніч на 16 квітня дрони атакували Краснодарський край у Росії та вдарили по нафтопереробному заводу в Туапсе. Внаслідок цього на території підприємства спалахнули кілька резервуарів з нафтою.

Місцеві жителі повідомляли у соцмережах про велику кількість вибухів. Згодом місцева влада вже підтвердила атаку на НПЗ. Також повідомляється про падіння уламків на території порту.

Зранку місцева влада повідомила, що у всіх навчальних закладах Туапсе скасували навчання на сьогодні.

За повідомленнями місцевих жителів, внаслідок атаки на Туапсинському нафтопереробному заводі спалахнули три резервуари.

Міноборони РФ повідомило про знищення 207 безпілотників над територією Білгородської, Смоленської, Курської, Брянської, Орловської областей, Краснодарського краю, анексованого Криму, а також акваторіями Чорного та Азовського морів.

Туапсинський НПЗ складає єдиний виробничий комплекс із морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ТОВ "РН-Морской терминал Туапсе". Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, що спеціалізується на первинній переробці нафти. Входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Підприємство має потужність із переробки нафти близько 12 мільйонів тонн на рік, основна його продукція підприємства – нафтові дистиляти, мазут, дизельне паливо та авіаційний гас, з якого 90% йде на експорт.

Атаки по російських заводах

15 квітня українські дрони влучили по заводу АТ "Синтез-Каучук" у місті Стерлітамак, що в республіці Башкортостан РФ.

А 6 квітня у Новоросійську Краснодарського краю було уражено нафтовий термінал "Шесхаріс". Це один з найбільших на півдні Росії нафтоналивних терміналів. Він входить у структуру АТ "Чорномортранснафта" і забезпечує прийом, зберігання та експортне відвантаження нафти і нафтопродуктів на танкери.

Також нагадаємо, що українські дрони "вимкнули" до кінця квітня великий НПЗ у Росії. Йдеться про "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", який призупинив роботу у неділю після результативної атаки. Підприємство може переробляти 16 млн тонн нафти на рік, або близько 320 000 барелів на день.

