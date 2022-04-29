Служба безпеки України схопила трьох російських військових з угруповання, яке планувало захопити Південноукраїнську АЕС. СБУ також вдалося затримати колишню помічницю терориста Захарченка.
Про виконану роботу співробітники спецслужб відзвітували на офіційному Telegram-каналі.
Трьох окупантів з угруповання, яке сформували для штурму ще однієї АЕС, вдалося взяти в полон на території Миколаївської області. Вони ховалися в покинутих будівлях біля Вознесенська.
Колишню помічницю "ватажків" так званої "ДНР", включаючи терориста Захарченка, заарештували в Дніпропетровській області. Вона відповідала за фейкові сюжети для російських ЗМІ та медійну розкрутку "ватажків" псевдореспубліки.
У Луганській області СБУ викрила голову суду в тимчасово окупованому Новоайдарську. Він звинувачується в державній зраді і співпраці з агресором. А на Київщині встановлені особи ще ряду окупантів з 15-ї бригади центрального військового округу Росії, які здійснювали звірства в Богданівці.
Нагадаємо, вчора СБУ відзначилася успішними діями в Кривому Розі. Співробітники спецслужб затримали шпигуна, який з лютого поточного року допомагав ворогу. Він передавав інформацію про розташування та переміщення українських захисників на півдні країни.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
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