Служба безпеки також заарештувала колишню помічницю терориста Захарченка.

Служба безпеки України схопила трьох російських військових з угруповання, яке планувало захопити Південноукраїнську АЕС. СБУ також вдалося затримати колишню помічницю терориста Захарченка.

Про виконану роботу співробітники спецслужб відзвітували на офіційному Telegram-каналі.

Трьох окупантів з угруповання, яке сформували для штурму ще однієї АЕС, вдалося взяти в полон на території Миколаївської області. Вони ховалися в покинутих будівлях біля Вознесенська.

Колишню помічницю "ватажків" так званої "ДНР", включаючи терориста Захарченка, заарештували в Дніпропетровській області. Вона відповідала за фейкові сюжети для російських ЗМІ та медійну розкрутку "ватажків" псевдореспубліки.

У Луганській області СБУ викрила голову суду в тимчасово окупованому Новоайдарську. Він звинувачується в державній зраді і співпраці з агресором. А на Київщині встановлені особи ще ряду окупантів з 15-ї бригади центрального військового округу Росії, які здійснювали звірства в Богданівці.

Нагадаємо, вчора СБУ відзначилася успішними діями в Кривому Розі. Співробітники спецслужб затримали шпигуна, який з лютого поточного року допомагав ворогу. Він передавав інформацію про розташування та переміщення українських захисників на півдні країни.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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