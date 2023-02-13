Виробником нафтопродуктів є Marathon Petroleum Company.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, на початку лютого 2023 року в Україну надійшла перша партія дизпалива американського виробництва.

Як повідомляє Enkorr, це перший випадок імпорту нафтопродуктів із США.

У компанії-імпортері "Укрпалетсистем" (UPG) зазначили, що виробником нафтопродуктів є Marathon Petroleum Company.

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"Танкер дедвейтом 100 тис. т був прийнятий в порту Гамбурга, звідки ми забираємо продукт меншими танкерами по 30 тис.т і веземо на термінал в Польщі. Ця перша партія вже почала надходити в Україну", – розповіли в UPG.

"Зараз в Європі дуже хороша кон'юнктура, великі запаси, є тенденція до зниження цін. Але ми будемо намагатися збільшувати поставки саме американського продукту через логістичні зручності роботи з цими партіями і вигідне ціноутворення", - заявили в компанії.

Війна в Україні та ситуація на АЗС

Після початку повномасштабної війни РФ проти України влада знизила податковий тиск на паливну галузь, щоб вирішити проблему з дефіцитом пального: у березні 2022 року були скасовано акцизи, А ПДВ було зменшено з 20% до 7%.

21 вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про повернення акцизів на паливо. Згідно з документом, повертаються акцизи в розмірі: бензин - 100 євро за 1 000 літрів; дизель - 100 євро за 1 000 літрів; біопаливо - 100 євро за 1 000 літрів; газ - 52 євро за 1000 літрів.

28 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на паливо.

Середня ціна на скраплений газ з 6 по 9 січня 2023 року в мережах АЗС зменшилася на 18 копійок, до 29,16 грн/л.

Станом на 15 січня середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС України становила 28,15 грн/л.Таким чином, за місяць скраплений газ подешевшав на 3 грн за літр.

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