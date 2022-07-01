Падіння російської пропозиції вимагає зусиль щодо зменшення попиту в ЄС, щоб підготуватися до важкої зими.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України Сполучені Штати Америки вперше в історії поставили в Європу більше газа, ніж Росія.

Рекордні поставки були зафіксовані в червні 2022 року. Про це в Twitter заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

"Різке скорочення Росією обсягів природного газу в ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортував більше газу у вигляді СПГ з США, ніж по трубопроводах з Росії. Падіння російської пропозиції вимагає зусиль щодо зменшення попиту в ЄС, щоб підготуватися до важкої зими", – зазначив Бірол.

— Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022

Війна в Україні та ситуація з газом:

17 червня 2022 року стало відомо про те, що європейські країни через скорочення поставок з РФ використовують запаси газу на зиму.

За даними президента ЄК, в країнах Євросоюзу близько 24% всього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу і 40% цього імпорту – це російський газ.

Росія зупинила поставки газу в Польщу, Болгарію, Фінляндію і Нідерланди, які відмовилися платити за нього в рублях.

20 червня 2022 року Кремль визнав, що антиросійські санкції остаточно поховають "Північний потік".

22 червня 2022 року глава Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що взимку Росія може повністю перекрити поставки газу.

24 червня стало відомо, що через дефіцит газу Німеччина може зупинити його експорт в сусідні країни. Також відомо, що європейські країни через скорочення поставок з РФ використовують запаси газу на зиму.

25 червня 2022 року в НАК "Нафтогаз" заявили, що Європа поховала віру в російський "Газпром" як "надійного постачальника" енергоресурси.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що Великобританія готова зупинити поставки газу в Європу.

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