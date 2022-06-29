Британські енергетичні компанії закликали уряд Сполученого Королівства утриматися від подібних рішень.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України. Великобританія може піти на повне припинення поставок газу в континентальну Європу.

Про це повідомляє Financial Times.

Як пише видання, дане рішення буде ухвалено у випадку, якщо Великобританія зіткнеться з нестачею газу.

За даними видання, у разі гострої нестачі ресурсу на внутрішньому ринку Великобританія перекриє поставки по двосторонньому інтерконектору, що перетинає Північне море і веде до Бельгії. Як повідомили в Британській електроенергетичній компанії National Grid, уряд Великобританії щорічно переглядає план поставок і актуальне рішення буде "відображати обставини".

Разом з тим, британські енергетичні компанії закликали уряд Сполученого Королівства утриматися від подібних рішень через можливі негативні наслідки для економіки.

Війна в Україні та ситуація з газом:

17 червня стало відомо про те, що європейські країни через скорочення поставок з РФ використовують запаси газу на зиму.

За даними президента ЄК, в країнах Євросоюзу близько 24% всього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу і 40% цього імпорту – це російський газ.

Росія зупинила поставки газу в Польщу, Болгарію, Фінляндію і Нідерланди, які відмовилися платити за нього в рублях.

20 червня 2022 року Кремль визнав, що антиросійські санкції остаточно поховають "Північний потік".

22 червня 2022 року глава Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що взимку Росія може повністю перекрити поставки газу.

24 червня стало відомо, що через дефіцит газу Німеччина може зупинити його експорт в сусідні країни. Також відомо, що європейські країни через скорочення поставок з РФ використовують запаси газу на зиму.

25 червня 2022 року в НАК "Нафтогаз" заявили, що Європа поховала віру в російський "Газпром" як "надійного постачальника" енергоресурси.

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