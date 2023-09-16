Російська окупація Криму загострює гуманітарну кризу на півострові.

У тимчасово окупованому Росією Криму загострюється гуманітарна криза. Зокрема, починаючи з вересня на півострові спостерігаються проблеми з пальним для автомобілів.

Як повідомляє "Центр національного спротиву", дефіцит пального виник через зниження обсягів відвантаження цього товару з російських нафтопереробних заводів на захопленому півострові.

Окрім цього, дефіцит палива в Криму обумовлений порушенням логістичних маршрутів з територією РФ та зниженою купівельною спроможністю серед жителів півострова.

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"Російська окупаційна адміністрація має на меті створити нові механізми субсидування окремих мереж АЗС, щоб уникнути майбутнього зростання цін на пальне. Проте, дане рішення створить передумови для закриття тих АЗС, які не будуть отримувати субсидій", - зазначають в ЦНС.

Дефіцит пального в Криму - новини

Як повідомляв УНІАН, у серпні стало відомо, що в захопленому Росією Криму закінчуються запаси бензину, а ціни на АЗС стрімко зростають. Окупаційна адміністрація намагалася заспокоїти населення і заявляла, що пального вистачає в повному обсязі, утім черги на АЗС від того не зменшилися.

Раніше одна з російських мереж АЗС в Криму попередила клієнтів про можливий дефіцит бензину певних марок і рекомендувала зробити запаси палива.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 12 вересня заявив, що бензину на півострові залишилося на 10 діб, а дизеля - на 5. Він пов'язав відсутність палива в Криму з тим, що окупанти не встигають його постачати через складну логістику.

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