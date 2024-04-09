Обладнання передала низка країн через Механізм цивільного захисту ЄС.

Європейський Союз терміново відправив в Україну понад 150 електричних генераторів для реагування на нагальні потреби у зв'язку з ракетними ударами російських загарбників по критичним об'єктам інфраструктури. Про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні.

Зазначається, що серія цілеспрямованих ракетних та дронових ударів по українській енергетичній інфраструктурі з боку Росії наприкінці березня завдала значних пошкоджень системі електропостачання країни. У відповідь на цю кризу ЄС швидко мобілізував пакет екстреної енергетичної допомоги, який вже прямує до України.

Зокрема, Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди через Механізм цивільного захисту ЄС на заклик України про допомогу запропонували 157 генераторів різної потужності. Також, для додаткового посилення української енергетичної інфраструктури ЄС направив 10 потужних генераторів зі своїх власних стратегічних резервів rescEU загальною вартістю 3,57 млн євро. Кожен з цих генераторів потужністю 1 МВт здатний забезпечити електроенергією лікарню середнього розміру в умовах надзвичайної ситуації.

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Комісар ЄС з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич підтвердив непохитну підтримку ЄС Україні: "План Росії занурити Україну в темряву за допомогою ракетних ударів не матиме успіху. ЄС цілодобово працює над підтримкою енергопостачання в Україні. Ми мобілізуємо нову партію генераторів в Україну з наших резервів rescEU, які вже виявилися важливим інструментом для реагування на нагальні потреби в Україні, що зазнає значних руйнувань під час війни. Це підкреслює важливість готовності до ефективного реагування на кризи".

Крім того, Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ЄС тісно співпрацює з українською владою на місцях, щоб за потреби надати додаткову допомогу.

Посилення атак РФ на енергетику

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Російська Федерація своїми ракетними ударами за кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України та зруйнувала 80% теплоелектроцентралей. Росіяни продовжують бити ракетами по українських енергетичних об'єктах, знищують трансформатори та генератори.

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