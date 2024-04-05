Росіяни продовжують бити ракетами по українських енергетичних об'єктах, знищують трансформатори та генератори.

Російська Федерація своїми ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України та зруйнувала 80% теплоелектроцентралей. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Естонському національному телерадіомовленню.

"На жаль, Росія продовжує енергетичний терор - тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігават потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика", - зазначив Шмигаль.

За його словами, росіяни продовжують бити ракетами по українських енергетичних об'єктах, знищують трансформатори та генератори.

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"Протягом останніх тижнів Росія знищила 80 відсотків теплоелектроцентралей", - додав прем'єр-міністр.

Російські обстріли по Україні

4 квітня прес-служба НАЕК "Енергоатом" повідомила, що Запорізька АЕС через російські обстріли залишилася тільки на одній лінії живлення і перебувала на межі чергового блекауту.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що тарифи на електроенергію в Україні буде підвищено, оскільки через атаки Російської Федерації по українських об'єктах генерації та розподілу низка критичних енергооб'єктів потребують ремонту.

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