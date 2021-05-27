З серпня 2020 року Путило під цілодобовою охороною польських спецслужб.

Співзасновник білоруського опозиційного Telegram-каналу Степан Путило попросив у Польщі, де він наразі мешкає, посилити його охорону.

Про це Путило повідомив на прес-конференції у четвер, 27 травня.

«Ми просимо Польщу про додаткову охорону. Ми хвилюємося за своє життя і здоров’я», – пояснив чоловік.

З серпня 2020 року Путило під цілодобовою охороною польських спецслужб. Після затримання в Білорусі свого колеги Романа Протасевича чоловік заявив про погрози, що надходять до редакції Nexta. Такі ж погрози журналісти отримували під час протестів у серпні 2020 року.

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Колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича затримали в аеропорту «Мінськ» 23 травня разом з дівчиною. Заради того, щоб посадити пасажирський літак Ryanair Лукашенко підняв у небо винищувач МіГ-29. Цьому передувало повідомлення білоруських диспетчерів щодо начебто «бомби» в салоні повітряного судна.

Кримінальну справу проти Протасевича й Путила за статтями про організацію масових заворушень і організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок, порушили у листопаді 2020 року.

Слідчий комітет Білорусі заявляв, що у їхньому Telegram-каналі містилися заклики до протестів, блокування доріг, страйків, координація несанкціонованих масових заходів. Після цього обох журналістів оголосили в розшук. Мінськ просив Польщу екстрадувати опозиціонерів.

Telegram-канал NEXTA став популярним серед користувачів Білорусі, України, Росії, Польщі, Литви й Латвії саме в період протестів у республіці в серпні 2020 року. Тоді журналісти оперативно повідомляли про акції громадян, дії режиму Лукашенка й побиття демонстрантів.

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Автор: Яна Ставська