Чехія хоче включити в переговори модель, яка розділить ціни на електроенергію і газ на ринку.

Чехія має намір зняти обговорення можливої "стелі" цін на російський газ з порядку денного зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі, яка запланована на 9 вересня.

Про це заявив міністр промисловості та торгівлі країни Йозеф Сікелла, повідомляє iDnes.

"Це неконструктивна пропозиція. Йдеться скоріше про черговий варіант санкцій проти Росії, ніж про поточне розв'язання енергетичної кризи в Європі. І тепер ми хочемо не готувати нові санкції, а вирішити енергетичну ситуацію", - сказав Сікела.

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Чехія хоче включити в переговори так звану іберійську модель, яка розділить ціни на електроенергію і газ на ринку.

За словами чеського міністра, це допомогло б у випадку з електроенергією, ціни на яку, за його оцінкою, можуть бути знижені до рівня приблизно 200-400 євро за мегават-годину.

Разом з тим Сікела зазначив, що ця модель може призвести до збільшення споживання газу, що може поставити під загрозу поставки в Європі в разі суворої зими.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила й обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі тривалої зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

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