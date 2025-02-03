Щоб відмовитися від російського природного газу, Європа знайшла нові джерела енергії, але високі ціни тиснуть на економіку.

За три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке спричинило енергетичну кризу в Європі, регіон змінив способи виробництва та зберігання енергії. Газ із РФ, який тривалий час був рятівним колом Європи, замінили іншими джерелами.

Видання The New York Times пише, що з 2021 року вироблення енергії вітру та сонця зросло приблизно на 50%. По всьому континенту планується будівництво нових атомних електростанцій. Однак енергетична безпека Європи залишається крихкою.

Регіон виробляє набагато менше природного газу, ніж споживає, і, як і раніше, значною мірою залежить від інших країн. Природний газ, від якого залежить ціна на електроенергію, коштує приблизно в чотири рази дорожче, ніж у США. Високі ціни на енергоносії створюють навантаження і змушують закривати заводи, послаблюючи економіку Європи.

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Ціни злетіли у 2022 році через побоювання, що Росія повністю припинить постачання газу в Європу, а також через інші чинники. Країни об'єдналися, щоб спільно використовувати паливо та інші джерела енергії, а також будувати або модифікувати інфраструктуру для його транспортування. За прогнозами, ці зусилля дадуть змогу знизити залежність Європи від російського газу до 8% постачань 2025 року з 35% 2021 року, вважає Анна Гальцова, аналітик дослідницької компанії S&P Global Commodity Insights.

Наразі Норвегія є найбільшим постачальником газу, в основному через мережу трубопроводів. Але Росія стала великим постачальником скрапленого природного газу, поступаючись у 2024 році тільки США.

Європа будувала більше проєктів з відновлюваних джерел енергії, щоб заповнити прогалини. До вторгнення Росії близько третини електроенергії в Європі виробляли з поновлюваних джерел, чому сприяло нарощування вітрової та сонячної енергетики. За даними S&P Global Commodity Insights, 2024 року вітряні та сонячні електростанції вперше виробили більше електроенергії, ніж викопне паливо.

Але перехід на поновлювані джерела енергії вимагає великих витрат. Хоча загальні ціни на енергоносії знизилися порівняно з піком у 2022 році, тарифи на газ і електроенергію залишаються високими. Відновлювані джерела показали значний прогрес, але все ще потребують значних інвестицій, щоб заповнити прогалини в періоди відсутності вітру і сонця.

Головною альтернативою російському газу є скраплений природний газ, але це відносно дорогий варіант. Оскільки газ життєво важливий для промисловості, опалення та виробництва електроенергії, відмова від російських поставок дається важко.

Європа перебуває у владі глобальних ринків, беручи участь у боротьбі за СПГ з такими країнами, як Китай і Південна Корея. Нещодавно ціни на нього злетіли до найвищого рівня за рік, що завдало шкоди бізнесу і посилило кризу вартості життя в Європі.

Найбільшим джерелом скрапленого природного газу є США, здебільшого термінали на узбережжі Перської затоки, які забезпечують майже половину поставок до Європи. У європейських країнах спостерігається бум будівництва терміналів для СПГ, особливо в Німеччині, де до енергетичної кризи їх не було.

Хоча імпорт російського газу трубопроводами різко скоротився, Європа збільшила закупівлі російського СПГ, який надходить через порт. Часу на розробку нових ресурсів, щоб компенсувати втрату газу з Росії, не вистачило.

Постачання російського СПГ до Європи - останні новини

Імпорт СПГ з Росії минулого року досяг рекордних показників і становить понад 20% від загального імпорту блоку надхолодженого палива. Понад 90% обсягів було отримано із заводів, контрольний пакет акцій яких належить "Новатеку": "Ямал СПГ" і "Висоцьк СПГ".

Нещодавно "Висоцьк" потрапив під санкції США. Президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що готовий ввести додаткові обмеження щодо Росії, якщо Кремль не припинить війну проти України найближчим часом.

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