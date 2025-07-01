Російське паливо за документами, могло надходити до ЄС як марокканське.

У березні-квітні 2025 року до іспанських портів надійшло 123 тисячі тонн дизельного палива з Марокко. До Європейського Союзу з початку року надійшло сотні тисяч тонн дизелю, більшість з якого може мати російське походження, повідомляє EL Pais.

За словами джерел, Марокко не встановило жодних санкцій щодо російського дизелю і продовжує купувати паливо у Росії. У 2025 році в марокканських портах пришвартувалися судна з більш ніж мільйоном тонн російського дизельного палива, що становить 25% імпорту країни, свідчать дані аналітиків платформи Vortexa.

Експерти зазначають, що у Марокко немає з 2026 року працюючих нафтопереробних заводів. Виходячи з цього, вони припускають, що країна купує російський дизель для реекспорту з власною сертифікацією.

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Видання зазначає, що компетентні органи Іспанії проводять розслідування у зв’язку з можливим нелегальним постачанням російського дизелю на європейський ринок. Водночас, експерти кажуть, що через схожу в'язкість дизельного палива в усьому світі дуже важко визначити його походження.

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

Єврокомісія запропонувала 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження в енергетичному та фінансовому секторах. Серед пропозицій є зниження "стелі цін" на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Водночас Словаччина та Угорщина заблокували схвалення нових обмежень. Офіційна Братислава висловила готовність підтримати санкції, якщо отримає "гарантії" та підтримку для пом'якшення наслідків відключення від російських джерел енергії.

Разом з тим, РФ навчилася обходити обмеження на продаж сировини, використовуючи для цього "тіньовий флот" танкерів.

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