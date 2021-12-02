Найвищі тарифи пропонується затвердити для "Чернівцігаз", "Гадячгаз", "Лубнигаз", "Закарпатгаз", "Тисменицагаз", "Харківгаз" та "Уманьгаз".

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), попередньо схвалила підвищення тарифу на розподіл газу з 1 січня.

Відповідний проект постанови про нові тарифи оприлюднено на сайті регулятора.

Всі ціни вказані без урахування податку на додану вартість (ПДВ).

Найбільші тарифи пропонується затвердити для:

"Чернівцігаз" - 2,14 грн за куб. м

"Гадячгаз" - 1,99 грн

"Лубнигаз" - 1,99 грн

"Закарпатгаз" - 1,99 грн

"Тисменицагаз" - 1,99 грн

"Харківгаз" - 1,99 грн

"Уманьгаз" - 1,95 грн.

Найменші тарифи запропоновані для споживачів:

"Київгаз" - 0,32 грн за куб. м

"Кременчукгаз" - 0,46 грн

"Харківміськгаз" - 0,43 грн

"Криворіжгаз" - 0,53 грн

"Черкасигаз" - 0,57 грн

"Тернопільміськгаз" - 0,80 грн

"Дніпрогаз" - 0,90 грн за куб. м.

Всі інші тарифи на розподіл природного газу складатимуть від 0,92 грн за куб. м до 1,86 грн за куб. м.

Нацкомісія зазначила, що опублікований проект постанови означає початок громадського обговорення, запропоновані тарифи будуть остаточно затверджені тільки після проходження процедури узгодження і прийняття.

Розподіл газу:

У жовтні газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.

Компанії пропонували, щоб середній тариф на розподіл по країні виріс з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

Згодом НКРЕКП зазначив, що затверджує не бажані тарифи та наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу та споживачів.

Автор: Ганна Бредіхіна