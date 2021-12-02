Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), попередньо схвалила підвищення тарифу на розподіл газу з 1 січня.
Відповідний проект постанови про нові тарифи оприлюднено на сайті регулятора.
Всі ціни вказані без урахування податку на додану вартість (ПДВ).
Найбільші тарифи пропонується затвердити для:
- "Чернівцігаз" - 2,14 грн за куб. м
- "Гадячгаз" - 1,99 грн
- "Лубнигаз" - 1,99 грн
- "Закарпатгаз" - 1,99 грн
- "Тисменицагаз" - 1,99 грн
- "Харківгаз" - 1,99 грн
- "Уманьгаз" - 1,95 грн.
Найменші тарифи запропоновані для споживачів:
- "Київгаз" - 0,32 грн за куб. м
- "Кременчукгаз" - 0,46 грн
- "Харківміськгаз" - 0,43 грн
- "Криворіжгаз" - 0,53 грн
- "Черкасигаз" - 0,57 грн
- "Тернопільміськгаз" - 0,80 грн
- "Дніпрогаз" - 0,90 грн за куб. м.
Всі інші тарифи на розподіл природного газу складатимуть від 0,92 грн за куб. м до 1,86 грн за куб. м.
Нацкомісія зазначила, що опублікований проект постанови означає початок громадського обговорення, запропоновані тарифи будуть остаточно затверджені тільки після проходження процедури узгодження і прийняття.
Розподіл газу:
У жовтні газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.
Компанії пропонували, щоб середній тариф на розподіл по країні виріс з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.
Згодом НКРЕКП зазначив, що затверджує не бажані тарифи та наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу та споживачів.