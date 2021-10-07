Українською ГТС у січні-вересні було транспортовано 32,6 млрд куб.м газу.

Транзит природний газ за українською газотранспортною системою (ГТС) у січні-вересні 2021 року скоротився на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 32,6 млрд кубометрів.

Про це повідомляти "Оператор ГТС України".

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"Транзит природного газу через Україну за 9 місяців 2021 року склав 32,666 млрд куб.м, а середньодобовий обсяг транспортування склав 119 млн куб. м", - йдеться в повідомленні.

Всього до Словаччини надійшло 20,314 млрд куб.м газу, до Угорщини - 6,799 млрд куб. м, до Польщі — 2,886 млрд куб. м, до Молдови - 2,272 млрд куб. м і до Румунії - 0,394 млрд куб. м.

"ОДТСУ пропонує близько 80 млн куб. м на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, проте результати аукціонів демонструють - "Газпром" не зацікавлений у збільшенні поставок. На вересень і жовтень не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб.м додаткових потужностей, не кажучи вже про переривчастих... Зазначу, що наша ГТС використовується менш ніж на третину від загальної транзитної потужності в 146 млрд куб.м на рік. Ці незадіяні потужності, які вдвічі перевищують потужності "Північного потоку-2", можуть бути використані для збільшення поставок газу в ЄС", — зазначив генеральний директор ОДТСУ Сергій Макогон.

Транзит газу через Україну:

30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали контракт на транзит газу до Європи строком на п'ять років з можливістю пролонгації на десять років.

Документом передбачено бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту газу в обсязі 65 млрд куб.м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.

У 2020 році транзит газу через українську газотранспортну систему скоротився на 38% у порівнянні з попереднім роком - до 55,8 млрд кубометрів. У 2019 транзит газу через Україну склав 89,6 млрд куб. м, у 2018 році - 86,8 млрд куб. м, а у 2017 році - 93,5 млрд куб. м.

1 жовтня "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в Угорщину. Це стало наслідком підписання між сторонами нового довгострокового контракту на постачання газу в обхід України та провокує зростання цін на газ в Європі.

4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.

Автор: Ганна Бредіхіна