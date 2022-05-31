До кінця року імпорт російської нафти до ЄС має скоротитися на 90%.

Ембарго на російські нафту і нафтопродукти підірве економічну спроможність Кремля фінансувати війну проти України.

Про це написав міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення лідерів країн Європейського Союзу про запровадження ембарго на російську нафту.

"Заборона часткова і поширюватиметься на танкерну нафту та нафтопродукти, це – 2/3 поставок до Євросоюзу. Щодо трубопровідної нафти передбачається тимчасове виключення. Але до кінця року імпорт російської нафти до ЄС має скоротитися на 90%", - зазначив він.

Посилаючись на агентство Bloomberg, міністр зазначив, що річні втрати Росії через ембарго ЄС складуть приблизно 10 млрд доларів, через те, що Росія буде змушена продавати свою нафту в Азію зі значною знижкою.

Ще 12 млрд доларів втрат принесе відмова Польщі і Німеччини від російської нафти, яку країни отримують через північну гілку трубопроводу "Дружба".

Як зазначає міністр, разом це третина військового бюджету Росії у 2021 році.

"На жаль, забанити нафту не вийшло одномоментно. Але сам факт ембарго зробить російську нафту ще більш "токсичною", відкриє шлях новим постачальникам, підірве економічну спроможність Кремля фінансувати війну", - зазначив Галущенко.

Міністр додав, що рішення щодо ембарго стало знаком того, що principles matter (принципи мають значення). Що цінності є важливішими за ціни. Особливо цей ціннісний вимір відчутний в позиції Польщі, яка є одним із флагманів санкцій проти Росії. І Німеччини, яка продемонструвала політичну волю і швидко знайшла заміну російській нафті.

"Показавши, що відмова від російських вуглеводнів для Європи – це питання не виживання, а рішучості. Ще трохи, і Росія вже нікому не зможе нав’язувати свою волю, шантажуючи енергоносіями. Не зможе вести війни через брак зброї і грошей. Країна-бензоколонка is over", - підсумував Галущенко.

Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі домовились про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

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