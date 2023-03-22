Після відключення станція може перейти на живлення від генераторів максимум на 10 днів.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляє про ймовірність відключення Запорізької АЕС від останньої резервної лінії електропередач.

Про це йдеться у звіті агентства. За словами голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, остання резервна лінія електропередач 330 кіловольт на Запорізькій атомній електростанції, пошкоджена з 1 березня, залишається відключеною та перебуває в ремонті.

Протягом трьох тижнів ЗАЕС отримувала електроенергію лише від однієї основної зовнішньої лінії електропередач 750 кВ, будь-яке пошкодження якої призведе до повної втрати електростанції за межами майданчика. Додатково команда МАГАТЕ була проінформована про те, що заживлення станції до лінії 750 кВ може бути відключено на невизначений час для проведення технічного обслуговування чи ремонту на ЛЕП.

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"Ядерна безпека на ЗАЕС залишається у критичному стані. Якщо відключення станції від основної лінії електропередач і ремонтні роботи будуть реалізовані у той час, коли лінія 330 кВ недоступна, це спричинить повне знеструмлення й усьоме поставить станцію у залежність від дизель-генераторів – її останньої лінії захисту", - сказав Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Промисловий майданчик станції зазнає періодичних обстрілів, у зв’язку з чим станція іноді знеструмлюється.

На ЗАЕС з минулого року працюють спостерігачі МАГАТЕ.

9 березня 2023 року внаслідок ракетних ударів росіян АЕС була повність знеструмлена. Того ж дня фахівці НЕК "Укренерго" відновили критично важливе електропостачання окупованої станції.

Як повідомляли в НАЕК "Енергоатом", у разі неможливості відновлення зовнішнього живлення АЕС протягом 10 діб, може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Наразі дипломатичні зусилля у питанні повернення станції під контроль України не мають успіху.

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