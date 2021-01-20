Запаси на складах в 5 разів нижче, ніж на аналогічну дату минулого року.

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 13 по 20 січня поточного року скоротилися на 22% – до 465,3 тис.тонн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

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Зокрема, запаси антрацитового вугілля за вказаний період скоротилися на 14% - до 194,7 тис.тонн. Запаси вугілля газової марки скоротилися на 27% - до 270,6 тис.тонн.

Зазначається, що станом на 20 січня 2021 року запаси вугілля на складах ТЕС у 5 разів нижчі, ніж на аналогічну дату минулого року (2,4 млн тонн.)

Хронологія подій

Раніше в компанії "Укренерго" заявляли, що протягом 16-20 січня 2021 року очікується значне зниження середньодобової температури повітря по всій території України в середньому до -17 градусів. Ця обставина викликала сезонне збільшення обсягів споживання електричної енергії.

Для проходження цього складного періоду "Укренерго" визначило низку заходів для балансування енергосистеми та покриття додаткового навантаження в години ранкового та вечірнього максимумів споживання.

Ключовими напрямками є збільшення виробництва електроенергії на ГЕС і ГАЕС, а також підвищення рівня навантаження теплових електростанцій (ТЕС).

19 січня 2021 року державна компанія "Укренерго" заявила про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах теплоелектростанцій у зв'язку з настанням холодів.

За даними компанії, станом на 18 січня, запаси вугілля на ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися в 5,2 раза - до 487,5 тис тонн, з них газового вугілля - в 7,5 разів, до 283,6 тис тонн, антрацитового - на 44,4%, до 203,9 тис тон.

Тому, починаючи з 18 січня, включені в роботу додатково шість блоків трьох ТЕС (Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС) на резервному паливі (газ) сумарною потужністю 1200 МВт.

Україна в січні-листопаді 2020 року скоротила видобуток вугілля в порівнянні з січнем-листопадом 2019 року на 7,8% - до 26,2 млн тонн.

Скорочення імпорту вугілля

Україна у 2019 році скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 7,2% в порівнянні з 2018 роком – до 2,816 мільярда доларів з 3,035 мільярда доларів.

Україна в січні-грудні 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 39,6% - до 1,69 мільярда доларів.

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Автор: Ігор Орел