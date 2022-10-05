У компанії наголосили, що Запорізька АЕС продовжуватиме працювати в Україні, згідно з українським законодавством та в українській енергосистемі.

ДП "НАЕК "Енергоатом" вважає нікчемним та неадекватним указ президента РФ Володимира Путіна щодо спроби привласнення Росією Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

"Указом президента України від 4 жовтня №687 "Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України", визнаються нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази Путіна про анексію українських територій та будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв'язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі наголосили, що Запорізька АЕС продовжить працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в "Енергоатомі".

Запорізька АЕС - що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

Співробітники Запорізької АЕС не бажають співпрацювати з ворогом, ситуація на станції напружена.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. Після того два експерти організації залишились на АЕС і продовжили роботу на постійній основі. За результатами роботи у звіті місія МАГАТЕ заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

Сьогодні, 5 жовтня, президент РФ Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізькій АЕС. Російська атомна корпорація "Росатом", представники якої перебувають на окупованій Запорізькій АЕС, зареєструвала підприємство в Москві, яке буде управляти українською станцією.

Раніше російський "Росатом" оголосив про створення товариства "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" для контролю за станцією.

У відповідь в "Енергоатомі" заявили, що АЕС і надалі належатиме Україні, а заява "Росатома" - звичайна агонія російської диктатури. У компанії також нагадали, що Росія утримує в полоні українських атомників ЗАЕС, які знаходяться на станції останні сім місяців.

Запорізька АЕС - є найбільшою атомною станцією в Європі з шістьма енергоблоками ВВЕР-1000.

Фахівці з радіаційної безпеки неодноразово заявляли, що в разі аварії на ЗАЕС наслідки можуть бути катастрофічними. Залежно від напрямку вітру, радіаційна хмара, крім України, може накрити як Росію, Білорусь та акваторію Чорного моря, так і європейські країни. Світ ще не стикався з подібним ядерним шантажем.

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