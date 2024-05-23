Російські окупанти продовжують створювати надзвичайно небезпечну ситуацію на станції.

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову на межі блекауту. Сьогодні о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує станцію із Об’єднаною енергосистемою України. Про це повідомила прес-служба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна".

В компанії підкреслили, що у разі відмови цієї лінії на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії!

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"Російські окупанти продовжують створювати надзвичайно небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС. Аби не допустити розвитку найгірших сценаріїв, станція має якнайшвидше повернутися під контроль легітимного оператора – Енергоатома", – наголосив очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

В компанії нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.

ЗАЕС під окупацією

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня безпілотник атакував навчальний центр Запорізької АЕС. В Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) зазначили, що минулося без руйнувань. Проте російські окупанти відмовили представникам МАГАТЕ в доступі до навчального центру, де ймовірно пролунав вибух. Це була третя відома атака на тренувальний центр за останній час, ще два подібних інциденти тижнем раніше.

Також на початку травня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що окупанти запускають безпілотники з території Запорізької атомної електростанції, користуючись тим, що Сили безпеки й оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь. За його словами, здобуто докази використання окупантами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої Росією станції.

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