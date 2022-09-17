Усі шість реакторів ЗАЕС, як і раніше, перебувають у стані холодної зупинки, але їм необхідне живлення для забезпечення основних функцій безпеки.

Запорізьку АЕС знову підключили до української енергомережі, завдяки чому вона почала отримувати електроенергію з України.

Це відбулося після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, повідомляє МАГАТЕ.

"Відновлена ​​лінія напругою 750 кіловольт (кВ) тепер забезпечує найбільшу в Європі атомну електростанцію, останній діючий реактор якої було зупинено 11 вересня, електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки", - йдеться в повідомленні. Відео дня

Зазначається, що три інші основні зовнішні лінії електропередачі, які були пошкоджені раніше внаслідок бойових дій, залишаються несправними.

В агенції додали, що всі шість реакторів ЗАЕС, як і раніше, перебувають у стані холодної зупинки, але їм необхідне живлення для забезпечення основних функцій безпеки.

"Надійне зовнішнє електропостачання від мережі та системи резервного електропостачання є важливими для забезпечення ядерної безпеки та запобігання ядерній аварії, навіть коли реактори більше не працюють", - наголосили в МАГАТЕ.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

11 вересня 2022 року о 03:41 енергоблок №6 Запорізької атомної електростанції відключили від енергомережі. Почалася підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

15 вересня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що складається із представників 35-ти держав-членів ООН, ухвалила резолюцію, у якій вимагає від Росії негайно припинити окупацію Запорізької АЕС.

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