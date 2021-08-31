Президент України Володимир Зеленський видав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 липня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері".

Відповідний указ №452/2021 від 28 серпня опублікований на офіційному порталі президента України і набирає чинності з дня його опублікування.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері", - ідеться в указі.

Відповідно до рішення РНБО, до кінця жовтня уряд має затвердити план заходів щодо стимулювання розвитку вітчизняної нафтопереробної галузі.

Зокрема Кабінету міністрів України до 31 жовтня 2021 року доручено:

• ужити заходів щодо посилення державного контролю за безпекою та якістю нафтопродуктів, що використовуються в Україні;

• затвердити плани заходів щодо стимулювання розвитку вітчизняної нафтопереробної галузі, забезпечення використання на території України якісних нафтопродуктів.

Нагадаємо, що відповідно до Стратегії енергетичної безпеки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 907-р імпортозалежність у постачанні нафтопродуктів визнано однією із загроз енергетичній безпеці України.

"Україна стала на 85 відсотків залежною від імпорту нафтопродуктів. При цьому частка нафтопродуктів, вироблених у Російській Федерації або з російської сировини (передусім у Республіці Білорусь), у структурі імпорту перевищує 80 відсотків. Україна у 2020 році імпортувала нафтопродуктів з Російської Федерації та Республіки Білорусь на суму понад 2,4 млрд. доларів США. Незадовільний рівень диверсифікації джерел та маршрутів постачання і відсутність створеної системи запасів нафтопродуктів робить Україну вразливою у випадку цілеспрямованого припинення поставок нафтопродуктів" - зазначається в урядовому документі.

Автор: Іван Божко