Президент відзначив професійність українських енергетиків.

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що необхідно усвідомлювати, що наразі ще не настала вирішальна перемога на енергетичному фронті, адже російські окупанти можуть завдати нових ударів.

"Хочу сьогодні особисто відзначити усіх, хто відновлює енергетичні спроможності нашої держави. Цей день, вчорашній більшість українців пройшли без багатьох відключень електрики. Звичайно, в окремих районах, на жаль, в окремих містах ще були обмеження. Там, де ступінь руйнувань надто значний", - сказав президент у своєму відеозверненні.

Водночас він зауважив, що з початком нового робочого тижня споживання зросте, а отже, будуть графіки відключень.

Відео дня

"Але сам факт, що після постійних терористичних атак ракетами й "Шахедами", після масованого ракетного нальоту цього тижня ми можемо пройти такі спокійні енергодні, доводить професійність наших енергетиків та надзвичайну самовідданість кожного і кожної, хто працює заради збереження нашої енергосистеми", - зазначив Зеленський.

Так, він подякував усім українським енергетикам, ремонтним бригадам, працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій, комунальних служб, обласної та місцевої влади, які допомагали, а також бізнесу, який долучався до відповідних робіт.

Глава держави зауважив, що необхідно усвідомлювати, що це ще не вирішальна перемога на енергетичному фронті.

"На жаль, можуть бути нові удари терористів з Росії. Можуть бути нові обмеження, якщо будуть нові руйнування і зростання споживання. Але сьогодні і вчора - це чергове свідчення того, що, працюючи разом та допомагаючи одне одному, українці роблять великі речі. Тому зберігаймо єдність, не втрачаймо жодного дня і жодного тижня! Все заради України!" - наголосив президент.

Масований ракетний удар РФ 10 лютого

Вранці 10 лютого в Україні декілька разів оголошували повітряну тривогу. РФ підняла в повітря авіацію, а в море вийшли російські кораблі - носії ракет "Калібр".

Відомо, що російські загарбники завдали удару по критичній інфраструктурі.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого РФ випустила 71 крилату ракету (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), А також до 35 ракет комплексу С-300. Залужний додав, що удари ракетами комплексу С-300 було завдано з районів Білгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області у районі Токмака.

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