Президент підкреслив, що газопровід – це не комерційний проект Росії чи Європи, а питання війни.

Президент України Володимир Зеленський назвав будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" енергетичною війною, в якій для перемоги потрібна єдність.

Як повідомляє прес-служба про це Зеленський сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

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За словами президента, існують два фактори, які вплинуть на завершення будівництва "Північного потоку-2". Перший - США, а другий - єдність європейських країн.

"Я вважаю, що санкційна політика США допоможе Україні, і вдячний їм за це. І тут у них відкрита позиція. В європейських країнах різна позиція. Росія користується цим", - сказав він.

"Це енергетична війна. Як і в будь-якій війні, не можна воювати, якщо немає єдності. Хтось точно програє. Якщо "Північний потік-2" добудують - не тільки Україна програє. Це прецедент, це означає, що так не можна. І це так само, як з нашими окупованими територіями. Якщо люди визнають і звикають, з цим живуть, то значить, так не можна. Починаючи з Абхазії, з Нагірного Карабаху, Придністров'я, а зараз - Крим, Донбас ... Криму і Донбасу не було б, якби ще тоді світ сказав "так не можна", - підкреслив Зеленський.

Глава держави назвав "Північний потік-2" частиною інформаційної, гібридної та енергетичної війни.

"Північний потік" - це інший удар, енергетичний. Так називаються сучасні війни. Гібридні війни. Це й інформаційна війна, енергетична війна. Так само з газом, продовольча війна. Ми знаємо, як блокують країни, і вони не отримують продукти. Так само - війна вакцин, коли немає поставок вакцин тій чи іншій країні, і тебе шантажують цим. Це і є гібридна війна", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що газопровід – це не комерційний проект Росії чи Європи, а питання війни.

"Тому яка різниця, які війська воюють проти тебе? Треба пам'ятати - це ("Північний потік" - УНІАН) не питання бізнесу. Бізнесу Європи та Росії. Ні, це питання війни", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

Історія газопроводу

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі у проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи щодо прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

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Автор: Бредіхіна Ганна