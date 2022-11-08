Таку монетку вам можуть дати на решту, її особливість в так званому "вдавленому" тризубі.

В Україні продають незвичайну монету номіналом в 10 копійок. Її ціна вже досягла 10 тисяч гривень і може лише збільшитися, адже ставки продовжують зростати.

Свою монетку продавець з Харкова виклав на аукціон, всього за кілька годин нумізмати підняли ставки і не припиняють боротися за ці 10 копійок. Вся особливість лота в тому, що це монетка - "англійський чекан".

Що таке "англійський чекан"

Нумізмати особливо цінують монети номіналом в 10, 25 і 50 копійок, які були викарбувані в 1992 році. Деякі з таких монеток відрізняються від інших так званим "втиснутим" тризубом на "опуклому" щиті. Такий шлюб обумовлений "англійським чеканом" - помилкою, яку допустили під час створення ескізу монет. Створюючи ескіз, автори затемнили загальний фон монети і випадково зробили темним сам тризуб, через це при карбуванні монета отримувала незвичайний малюнок.

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Цей ескіз був переданий в Нацбанк, після чого художники помітили помилку і передали вже відредагований ескіз. У 1992 році інструменти для карбування монет проводилися в Англії, куди Нацбанк направив ескіз, але замість виправленнго варіанту він випадково взяв бракований.

Незабаром працівники Луганського верстатобудівного заводу отримали інструмент і зрозуміли, що їм доведеться карбувати монети з браком, адже часу на виправлення помилок не було. За легендою, на заводі зробили небагато таких монет і вони не повинні були потрапити в ужиток, їх планували утилізувати. Однак досі на аукціонах зустрічаються монети "англійського карбування". Нумізмати полюють на такі екземпляри, оскільки їх важко знайти.

Свою монету продавець з Харкова планує продати вже 20 листопада, саме в цей день закінчується аукціон. Власник 10 копійок зазначив, що на ній залишилися сліди перебування в побуті, чим ще раз підтвердив легенду про те, що по-справжньому цінні монети можуть бути в будь-якій кишені або гаманці.

Рідкісні та незвичайні монети в Україні

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на аукціонах 2 копійки оцінили в 32 тисячі гривень. Монета зроблена з міді, на думку власника, вона є "хуліганкою".

Крім цього, нещодавно стало відомо про ще одну монету номіналом в 10 копійок, яка коштує величезних грошей. Монета такого різновиду відрізняється від інших деякими "вадами" - на аверсі нібито "злиплися" ягоди, а гурт гладкий, без насічки

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