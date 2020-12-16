Найбільшу вигоду від зіпсованого пандемією коронавірусу року отримали багатії з Китаю.

Це був рік жорстких карантинів через COVID-19, політичних заворушень, а для найбагатших людей світу - неймовірних фінансових успіхів.

На тлі стрімкого зростання головних фондових ринків, Forbes підрахував, що 2200 мільярдерів у світі разом стали багатшими на 1,9 трильйона доларів у 2020 році. Загалом їхні спільні статки складають 11,4 трильйонів доларів, згідно з розрахунками видання станом на 11 грудня. Хоча ще 31 грудня 2019-го ця цифра була на 20% меншою і складала 9,5 трильйонів.

Читайте такожFinancial Times: Наше майбутнє після COVID-19 визначать п'ять силДля класу мільярдерів США поточний рік був надзвичайним. Разом більш ніж 600 американських багатіїв, чиї сукупні статки складають 4 трильйони доларів, з січня заробили 560 мільярдів. В цьому їм допомогли рекордні зростання на фондових біржах. Наприклад, S&P 500 зросла на 13% у 2020-му попри великий крах у березні. І це майже рекорд за всі часи біржі. А Nasdaq зросла на 38%.

Навряд чи 2020-й рік був для когось кращим, ніж для Ілона Маска. За цей час його багатство зросло на 110 мільярдів доларів - до майже 137 мільярдів. Таким чином, він став третьою найбагатшою людиною світу. Такими успіхами він завдячує стрімкому зростанню ціни акцій Tesla Motors, які подорожчали на 630%.

Для найбагатшої людини на Землі - Джеффа Безоса - це був другий в рейтингу найкращих років за весь час. У 2020-му засновник Amazon заробив 67,5 мільярдів доларів, збільшивши своє багатство до 182 мільярдів. В цьому йому теж допомогло зростання акцій Amazon. До того ж, онлайн-крамниця опинилася у вигідному становищі, коли світ вимушено почав робити покупки в інтернеті через карантин.

Читайте такожЕкономіка України зможе зрости у наступному році на 5-7% за умови продовження «Великого будівництва» - НАДУАле хоч магнати зі США постійно потрапляли в заголовки через зростання їхніх статків, найбільшу вигоду від 2020-го року отримали мільярдери з Китаю. Країна, яка першою запровадила жорсткий карантин через спалах COVID-19, дуже швидко почала приголомшливе економічне відновлення. Індекс CSI 300, який стежить за 300 головними компаніями Китаю, виріс на 19% цього року, допомагаючи китайським мільярдерам разом збільшити своє багатство на 750 мільярдів доларів. Загалом, статки 400 китайських мільярдерів складають 2 трильйони доларів. І це без врахування 67 багатіїв з Гонконгу, чиї сукупні статки виросли на 60 мільярдів і досягли позначки в 380 мільярдів доларів.

Великим доходам китайських мільярдерів в 2020 році допоміг вихід на IPO. Так, наприклад, сталося з виробником води в пляшках Nongfu Spring, який у вересні вийшов на біржу в Гонконгу. Якщо на початку року засновник компанії Чжун Шаньшань мав 2 мільярди доларів, то тепер ця сума зросла до 62,5 мільярдів.

Читайте такожЄврокомісія спрогнозувала відновлення економіки ЄС не раніше 2022 рокуТакож 2020-й рік був вдалим для голови компанії Pinduoduo Коліна Хуанга Чжена (заробив 32,4 мільярда доларів цього року, загальні статки зросли до 52 мільярдів) і співзасновника Alibaba Group Джека Ма (заробив 18,9 мільярдів доларів, тепер володіє 61,7 мільярдом доларів).

На третьому місці в рейтингу тих, кому 2020-й рік пішов на користь, стали мільярдери Франції. Статки 40 найбагатших французів разом становлять 500 мільярдів доларів. І це на 95 мільярдів більше, ніж рік тому.

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Переклад: Лесь Димань