За кілька днів до проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ" до Господарського суду Запорізької області заспамили позовами-клонами. Всі вони покликані заблокувати проведення зборів акціонерів.

Про це повідомили адвокати компаній-акціонерів підприємства, пише РБК-Україна.

Зазначається, що серед заявників - діючі керівники "Мотор Січі", її підрозділів та їхні родичі. Зокрема, за 26 січня між суддями обласного Запорізького госпсуду було розподілено сім ідентичних позовів від представників менеджменту екс-власника "Мотор Січ".

Кожен з позовів супроводжується заявою про застосування заходів забезпечення, а в якості третіх сторін в позовах вказані компанії Skyrizon Aircraft Holdings і МС-4 - які протягом майже п'яти років є власниками контрольного пакету акцій компанії, але не можуть отримати доступу до управління нею.

Наприклад, один з позовів поданий Федором Мірошниченком - з архіву заводської газети "Мотор Січ" можна дізнатися, що станом на 2009 рік він є старшим майстром дільниці цеху заводу. Інший позивач - Коцюба Олена Вікторівна - очевидно, пов'язана з коцюбою Віктором Юрійовичем, діючим членом наглядової ради. Петро Сисоєнко - начальник цеху № 8 на "Мотор Січ" - також ініціював позов до акціонерів компанії Skyrizon Aircraft Holdings і МС-4, і вимагає застосування заходів забезпечення. Ще один позивач - Лілія Леміш-співробітник заводу з таким ім'ям фігурувала в публікаціях про культурні заходи в заводському Будинку культури"Мотор Січ". Також у переліку авторів позовів до нових акціонерів ім'я Поливяний Олександр Миколайович - діючий голова ревізійної комісії "Мотор Січ", заступник начальника фінансово-економічного управління підприємства.

Діючі керівники ПАТ "Мотор Січ" та органів корпоративного управління компанією, як відомо, втратили свої повноваження відповідно до закону та статуту компанії близько року тому - у березні 2020 року.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор антирейдерської спілки підприємців України Андрій Семидидько заявляв, що протиправні дії нинішнього менеджменту підприємства проти нових акціонерів "Мотор Січ" - одне з найгучніших рейдерських захоплень останніх років, і найгрубіше порушення прав акціонерів за всю історію України.

Запорізький адвокат і правозахисник Станіслав Гришин висловив сподівання, що судді Госпсуду Запорізької області не підуть на відверте порушення закону.

Паралельно з цим, громадська організація "Всеукраїнське бюро люстрації та протидії корупції" відкрито звернулася до голови Господарського суду Запорізької області Михайла Мірошниченка. Громадські працівники закликали суд "негайно організувати загальні збори суддів Господарського суду Запорізької області, звернутися до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання у вчинення правосуддя з метою винесення неправосудного рішення".

Громадські працівники також вважають важливим дати акціонерам можливість виявити свою волю - провести загальні збори акціонерів і проголосувати з питань порядку. А після зборів, якщо будуть порушені права акціонерів - суд зможе на законних підставах скасувати рішення зборів.

Тим часом, як раніше повідомлялося, Китайські акціонери "Мотор Січ" вже звернулися в міжнародний арбітраж, де вимагають компенсувати їхні збитки в розмірі $3,5 млрд.

Законодавство КНР також дозволяє китайським компаніям звертатися в суди у себе і вимагати компенсації збитку, нанесеного протиправними діями представників будь-якої з країн світу. Фактично, мова може йти про міжнародне переслідування і блокування активів для забезпечення позовів про компенсації.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН