За словами Максименка, ситуація з компанією "Мотор Січ" схожа на державне рейдерство.

Адвокат юридичної фірми Arzinger Олександр Максименко вважає абсурдом звинувачувати акціонерів запорізького підприємства з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ" у навмисній ліквідації підприємства, в іншому випадку інвестори не надавали б компанії кредит на 100 млн доларів під 3% річних.

Про це адвокат заявив у понеділок, 11 січня, під час засідання в Шевченківському районному суді Києва за клопотаннями акціонерів АТ "Мотор Січ" про зняття всіх чотирьох однотипних арештів, накладених на акції цього підприємства.

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"Слідчий повідомив, що акціонери мали намір ліквідувати "Мотор Січ". Але ж вони дали їй у 2017 році 100 мільйонів доларів під 3 відсотки річних. Хіба інвестори надали б цю величезну суму, маючи задум знищити підприємство? Звичайно ж, ні!" - заявив Максименко.

Адвокат також нагадав, що у 2017 році кримінальну справу порушено за статтями про замах на диверсію і державну зраду, але досі нікому конкретно не пред'явлені звинувачення.

"Досі нікому конкретно не пред'явлені звинувачення. Зараз вже очевидно, що справа ніколи не буде передана до суду. Її порушено для того, щоб позбавити можливості акціонерів користуватися своїми правами власників акцій. Кримінальна справа не закривається і не знімається арешт з акцій, щоб заморозити це положення", - сказав він, додавши, що ситуація схожа на державне рейдерство.

Під час засідання адвокат Максименко також виступив з кількома додатковими клопотаннями, в тому числі про виклик до суду почесного президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслава і високопоставлених співробітників низки державних органів України.

"Адже на підставі підписаних ними документів влітку 2017 року було порушено кримінальну справу, в рамках якої за клопотаннями слідчого були заарештовані 56 відсотків акцій "Мотор Січі", - сказав він.

Прокурор і слідчий висловилися проти їх виклику, а також не підтримали жодне з клопотань адвоката. Суддя не задовольнив жодне з клопотань адвоката.

Суддя виніс рішення відмовити в знятті арешту з акцій компанії"Мотор Січ".

Своєю чергою адвокат Максименко запевнив, що, попри сьогоднішнє рішення судді, акціонери "Мотор Січі" продовжать домагатися зняття арештів з належних їм акцій.

В ході засідання слідчий повідомив про звернення чинного керівництва "Мотор Січі" до президента і Служби безпеки України з проханням захистити підприємство від втручання іноземних акціонерів.

Як зазначено у відповідному зверненні, іноземні компанії направляють на адресу підприємства численні запити щодо надання інформації та документів про його діяльність.

На думку керівництва заводу, такі запити перешкоджають його нормальному функціонуванню і загрожують знищенням унікального в Україні підприємства.

Така позиція керівництва "Мотор Січі" не може не викликати подиву, адже стаття 25 Закону України "Про акціонерні товариства" наділяє акціонерів не тільки правом на участь в управлінні товариством, а й правом отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Адже без можливості отримання такої інформації акціонери не можуть контролювати діяльність виконавчого органу товариства і, по суті, не можуть знати, чим саме вони володіють.

Так може бути справжня причина порушення Службою безпеки України кримінальної справи та блокування акцій "Мотор Січі" криється в небажанні діючої адміністрації підприємства втратити тотальний контроль над ним і допустити зовнішній аудит з боку акціонерів?

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють компанію Skyrizon Aircraft Holdings Limited, про співпрацю з розвитку українського авіабудування і безпосередньо запорізького підприємства з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ".

Зокрема, компанія DCH купує у китайської компанії понад 25% акцій акціонерного товариства"Мотор Січ".

Після оголошення цього рішення було накладено додатковий арешт на акції компанії. Акції компанії раніше заарештовувалися на вимогу СБУ у 2017, 2018 і 2020 роках.

Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати ситуацію з продажем контрольного пакету акцій "Мотор Січі" серед інших подібних підприємств і дати оцінку наслідкам цієї Угоди для економічних інтересів України. Прем'єр-міністр, своєю чергою, в інтерв'ю «Радіо Свобода» закликав не політизувати ситуацію і розв'язувати питання в судовому порядку.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу та енергетичне обладнання.

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Автор: УНІАН