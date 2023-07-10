Долар США використовується в 90% міжнародних операцій.

Долар США залишиться домінуючою валютою на міжнародному ринку, і альтернативи американській валюті в осяжному майбутньому не буде.

Таку заяву зробила міністр фінансів США Джанет Йеллен під час візиту до Китаю, зазначивши при цьому, що долар США використовується в 90% міжнародних операцій, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на питання стосовно планів країн БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки) ввести нову валюту, Еллен зазначила: "Всі відомі мені дані показують, що долар США використовується в переважній більшості міжнародних операцій, в близько 90 відсотках, і я не думаю, що існує альтернатива, яка могла б змінити це в осяжному майбутньому".

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Ризик рецесії США

23 березня 2023 року Федрезерв США погіршив прогноз зростання американської економіки. За прогнозом ФРС, споживчі ціни (індекс PCE) в 2023 році збільшаться на 3,3%, В той час як раніше очікувалося 3,1%.

За підсумками першого кварталу 2023 року зростання економіки США сповільнилося у річному обчисленні.

29 червня 2023 року Федеральна резервна система (ФРС) повідомила про те, що згідно з результатами щорічних стрес-тестів, сукупний збиток 23 провідних банків країни може скласти $541 млрд в рамках гіпотетичного сценарію рецесії. У разі рецесії, безробіття в країні злетить до 10%, ціни на комерційну нерухомість впадуть на 40%, на житлову - на 38%.

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