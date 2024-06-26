Токіо можливо доведеться втручатися, щоб зупинити стрімке знецінення нацвалюти.

Японська єна впала до найслабшого рівня з 1986 року. Влада країни може бути змушена знову підтримати валюту за допомогою інтервенцій, щоб зупинити найбільшу девальвацію в розвиненому світі. Так, наразі японська валюта впала на 0,4%, до 160,39 за долар. Це найбільше падіння, порівняно з минулими випадками, які востаннє змусили владу втрутитися на ринок, пише Bloomberg.

Зазначається, що цього року ієна ослабла більш ніж на 12%, що призвело до подорожчання імпорту, завдало шкоди японським споживачам і викликало зростаюче занепокоєння серед бізнесу,

За словами журналістів, величезний розрив між процентними ставками в Японії та США продовжує тиснути на ієну, незважаючи на спроби стримати падіння. Так, в Японії вартість запозичень залишається близькою до нуля. Наступною великою больовою точкою може стати показник інфляції в США, який буде опублікований Федеральним резервом 28 червня і є ключовим для прогнозів щодо монетарної політики.

Відео дня

"Багато поставлено на карту для Японії, яка витратила рекордні 9,8 трильйона єн (61,1 мільярда доларів) під час своїх останніх інтервенцій. За оцінками Citigroup Inc., країна має від 200 до 300 мільярдів доларів для фінансування будь-якої кампанії", – йдеться у статті.

Цього тижня офіційні особи в Токіо обмежилися усними попередженнями. Міністр фінансів Сунічі Сузукі заявив, що вони уважно стежать за розвитком подій на ринку і вживатимуть усіх можливих заходів у разі потреби. Головний валютний чиновник країни Масато Канда попередив, що влада готова втрутитися в ситуацію, якщо це буде необхідно.

Аналітики прогнозують, що курсу, який буде вищим за 161 долар, залишається найбільш вірогідним порогом для інтервенції. Водночас США додали Японію до списку країн, які потребують валютних інтервенцій, на тлі глобальної напруги навколо міцного долара.

"Враховуючи попит на долар наприкінці кварталу і той факт, що волатильність залишається стриманою, японська влада може почекати ще трохи, перш ніж знову втручатися", – заявив Роберто Кобо Гарсія, керівник валютної стратегії G-10 в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA в Мадриді.

Варто зазначити, що валютні інтервенції – продаж або обмін регулятором іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Ситуація на валютному ринку України

Національний банк України встановив на четвер, 27 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,51 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником. У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 3 копійки і складає 40,87 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,75 грн).

Економіст Данило Монін вважає, що зниження курсу гривні до долара малоймовірне, але все ж можливість залишається. За його словами, курс долара в Україні перебуває в руках Національного банку, тому саме регулятор вирішує, що буде далі.

Вас також можуть зацікавити новини: