Дохідність валютних депозитів, за словами експерта, вже досягла своєї "стелі".

Після зниження облікової ставки більшість банків у найближчий місяць знизять ставки за депозитами, проте це не означатиме значного скорочення прибутку за вкладами.

Як розповів директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв, після зниження облікової ставки з 22% до 20% у найближчий місяць понад дві третини комерційних банків запустять нові депозитні продукти за зниженими ставками.

За його розрахунком, середні ставки за вкладами терміном від 3 до 6 міс. становитимуть 15%, а ставки за вкладами від 9 міс. до 1 року орієнтовно зупиняться на позначці 14-15% річних. Проте зниження ставок аж ніяк не означає скорочення "чистого" прибутку, який може становити до 4-5% на вклади з розміщенням від 3 міс. до 6 міс., та до 5% на вклади до 1 року.

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Експерт зазначив, що економічна кон’юнктура в Україні зараз є досить сприятливою.

"Зокрема це стосується розвитку всіх сфер економіки, що дало змогу НБУ суттєво покращити макропрогноз, згідно з яким зростання ВВП у 2023 році може перевищити 3%. Крім того, для збереження та примноження наявних коштів для громадян дуже важливим є суттєве сповільнення інфляції до 8,6% у річному вимірі. А системна і тривала макрофінансова підтримка України фактично "цементує" державний бюджет. Іншими словами, ризики, що вкладені кошти "проковтне" інфляція наразі мінімальні", - підкреслив Замотаєв.

На думку банкіра, найбільш активними місяцями для відкриття гривневих вкладів стануть жовтень та листопад. Він нагадав, що у грудні можливе подальше зменшення розміру облікової ставки ще на 2-3% (до 18-17%), що, без сумніву, вплине на рівень дохідності депозитів.

"Очікується, що у найближчі місяці дохідність депозитів продовжить знижуватись, що спонукатиме громадян відкривати вклади саме зараз - поки ставки максимально приваблив" - прогнозує Замотаєв.

Щодо розвитку сегмента валютних депозитів, на думку експерта, кульмінація зростання відсотків за вкладами сталася ще в кінці серпня - на початку вересня, і надалі на ринку діятимуть більш інерційні процеси.

"З травня близько 30-35% комерційних банків реанімувало власні валютні депозитні програми, миттєво збільшивши їхню дохідність з 0,1% до майже 1,8-2%. Тобто, у громадян, що мали заощадження в іноземній валюті, з’явилася реальна можливість отримати з них цілком прийнятний пасивний прибуток. І до початку осені на ринку спостерігалася активність вкладників: в загальній структурі депозитів валютні вклади зросли з 2-5% до 15-18%", - розповів Замотаєв.

За його даними, станом на початок вересня максимальна дохідність за річними вкладами у доларах становить 3,3-3,5% (при цьому середній розмір дохідності не перевищує 2,5%), а максимальна дохідність єврових депозитів з розміщенням на 1 рік складає 2,3-2,5% (середня дохідність на рівні 2%).

"Власне можна констатувати, що дохідність валютних депозитів вже досягла своєї "стелі" і подальше збільшення ставок може бути лише ситуативним (точковим) з певними додатковими умовами для клієнта. Таким чином, у четвертому кварталі саме гривневі вклади стануть більш прибутковими для громадян", - підкреслив банкір.

Депозити в Україні

У травні 2023 року максимальні ставки за депозитами зросли до 21%.

В червні 2023 року в Україні змінилися ставки за депозитами. Станом на початок червня максимальні ставки за депозитами терміном розміщення від 9 місяців до 1 року досягли 20-21%.

За даними Фонду гарантування вкладів, станом на 1 серпня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. ФОПів) у банках України склала 1,110 трлн гривень, що на 12,1 млрд гривень перевищує показник станом на 1 липня. Показник серпня також на 58,3 млрд гривень перевищує суму вкладів на 1 січня 2023 року.

Національний банк знизив облікову ставку з 22% до 20% з 15 вересня. Голова НБУ Андрій Пишний тоді зазначив, що подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень.

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