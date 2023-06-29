В Україні створені майже оптимальні умови для подальшого розвитку депозитних гривневих програм.

Українські банки суттєво підвищили прибутковість гривневих депозитів. Станом на початок червня максимальні ставки за депозитами терміном розміщення від 9 місяців до 1 року досягли 20-21%.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі голови правління "Глобус Банку" Сергія Мамедова. За його словами, завдяки ефективним заходам НБУ з популяризації гривні як надійної валюти для збереження та примноження статків громадян, в Україні створені майже оптимальні для воєнного стану умови для подальшого розвитку депозитних гривневих програм.

"Завдяки запровадженню 3-місячних депозитних сертифікатів під 25%, комерційні банки отримали змогу не лише змінити пріоритети із залучення коштів громадян на більш тривалі у часі вклади (від 6 місяців до 1 року), а й суттєво поліпшити їхню прибутковість. Станом на початок червня максимальні ставки за депозитами терміном розміщення від 9 місяців до 1 року досягли 20-21%", - повідомив Мамедов.

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Посилаючись на дані аналітиків "Глобус Банку", фахівець переконаний, що у другому півріччі гривня буде надалі зміцнюватися: очікується, що готівковий курс обмінних пунктів знизиться до рівня офіційного курсу валют. Паралельно з цим, як вважає експерт, НБУ очікувано може вдатися до зниження облікової ставки на 2-5 відсоткових пункти, що вплине на розмір відсотків за депозитними вкладами.

Очільник банку прогнозує, що потенційне зниження облікової ставки з 25% до 20% призведе до зниження депозитних ставок в середньому на 3-4 відсоткових пункти.

"Зниження ставок за депозитами - це цілком прогнозована реакція ринку на майже "нульову" інфляцію, а також на рівень міцності та надійності гривні, одним із виразників якої є саме розмір облікової ставки. Відтак інфляція не "з’їсть" вклади громадян, а чистий прибуток за гривневими депозитами залежно від розміру та строковості вкладу не зазнає істотних змін, тобто залишиться максимально привабливим: він триматиметься на рівні 3-6%, що є добрим стимулом для громадян відкривати більш тривалі в часі вклади", - наголосив Мамедов.

Депозити під час війни

Станом на травень цього року обсяг депозитів українців та бізнесу в українських банках становить майже 2 трлн грн, що на третину більше, ніж минулого року.

За словами голови Національного банку Андрія Пишного, українські банки продовжать підвищувати ставки за строковими депозитами громадян, незважаючи на те, що оновлений прогноз регулятора передбачає зниження облікової ставки в 4 кварталі 2023 року.

У травні 2023 року максимальні ставки за депозитами зросли до 21%.

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