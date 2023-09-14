Зниження ставки підтримає відновлення економіки та водночас не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 22% до 20% з 15 вересня.

Як зазначив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний, подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень.

"Такий крок підтримає відновлення економіки та водночас не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності", - наголосив голова Нацбанку.

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Споживча інфляція, за його словами, знижувалася швидше, ніж очікувалося, однак базова - була близькою до прогнозу НБУ. Загальна тенденція до зниження інфляції зберігатиметься, проте потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано, зазначив Пишний.

"З одного боку, кращі врожаї обмежуватимуть зростання цін і в наступні місяці. Зберігатиметься також вплив від фіксації окремих тарифів на житлово-комунальні послуги. НБУ і надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку для утримання під контролем курсових та інфляційних очікувань. Усе це сприятиме подальшому зниженню інфляції", - сказав голова НБУ.

З іншого боку, тиск на витрати бізнесу залишатиметься значним як через втрати, пов’язані з війною, так і через подорожчання електроенергії та пального. Цей чинник може стримувати сповільнення інфляції.

Ключовим ризиком для економічного розвитку Пишний назвав тривалість, а також непередбачувані характер та інтенсивність повномасштабної війни. Серед інших ризиків - зниження обсягів чи втрата ритмічності надходження міжнародної допомоги, у тому числі через невчасне чи неповне виконання умов програми МВФ, виникнення додаткових бюджетних потреб та поновлення суттєвого дефіциту електроенергії внаслідок значних руйнувань енергетичної інфраструктури.

"Ураховуючи баланс ризиків, стрімке зниження інфляції та спроможність підтримувати курсову стійкість, Правління НБУ вирішило знизити облікову ставку до 20%", - сказав голова Національного банку.

Облікова ставка в Україні

27 липня Національний банк вперше з червня 2022 року знизив облікову ставку з 25% до 22%. Тоді, в червні минулого року, регулятор підняв ставку з 10% одразу до 25%.

Довідка УНІАН. Облікова ставка - це монетарний інструмент, що визначає відсоток, під який Нацбанк надає кредити банкам. Від цього залежать відсотки, під які банки будуть надавати кредити і депозити населенню та бізнесу. За допомогою облікової ставки Нацбанк намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження - для підвищення економічної активності шляхом більш активного кредитування.

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