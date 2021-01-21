Індекс Dow Jones Industrial Average виріс приблизно на 57%, а S&P 500 — на 68% за часів каденції Трампа.

Три основні фондові індекси в США досягли нових історичних максимумів на закритті торгів у середу, 20 січня 2021 року.

Інвестори оптимістично налаштовані у зв'язку з тим, що фіскальні стимули надають підтримку постраждалій в результаті пандемії економіці, пише Wall Street Journal.

Читайте такожЗавдяки Apple і Microsoft індекс Nasdaq оновив історичний максимумІндекс S&P 500 до закриття ринку піднявся на 52,94 пункту (на 1,4%) і склав 3851,85 пункту.

Nasdaq Composite виріс на 260,07 пункту (2%) — до 13457,25 пункту.

Dow Jones Industrial Average додав 257,86 пункту (0,8%) і склав 31188,38 пункту.

Фондові індекси зросли на тлі стрибка акцій Netflix і зростання інших технологічних компаній.

Акції Netflix в середу, 20 січня 2021 року подорожчали на 17%, оскільки днем раніше компанія відзвітувала, що кількість її передплатників перевищила 200 млн осіб.

Інвестори сприйняли це як свідчення того, що стрімінгові компанії поряд з іншими технологічними компаніями залишаються явними переможцями, оскільки пандемія Covid-19 продовжує поширюватися в США. В результаті фондовий ринок виріс. Подорожчали, зокрема, акції Disney, Apple, Alphabet, Facebook та інших технологічних компаній.

Агентство Reuters зазначає, що індекс Dow Jones Industrial Average виріс приблизно на 57%, А S&P 500 — на 68% за часів каденції Трампа.

Nasdaq і нові стандарти

2 грудня 2020 року біржа Nasdaq звернулася до комісії з цінних паперів США з проханням дозволити їй ввести нові стандарти відносно компаній, які торгуються на біржі.

За новими правилами, які пропонує ввести Nasdaq, ради директорів більшості компаній повинні включати директора-жінку, представника ЛГБТ-спільноти та одну людину, «недопредставленої меншини».

7 грудня 2021 року біржовий індекс Nasdaq оновив історичний максимум в ході торгової сесії в понеділок, 7 грудня. Індекс Nasdaq піднявся до рівня 12 523, оновивши таким чином історичний максимум. Зростання відбулося за рахунок подорожчання акцій технологічних компаній Apple, Facebook і Microsoft.

Інавгурація президента США: що відомо

20 січня 2021 року відбулася інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні склав присягу і почав виконувати обов'язки президента.

Присягу також склала віце-президент США Камала Харріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського Походження на цій посаді.

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Автор: Олена Коваленко