Nasdaq пропонує зобов'язати тих, хто не виконає нові умови, обґрунтувати причини, через які в раді директорів немає жінок, афроамериканців та представників ЛГБТ.

Біржа NASDAQ просить комісію з цінних паперів США дозволити їй ввести нові стандарти щодо компаній, які торгуються на біржі.

Про це повідомляє WSY.com.

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За новими правилами хочуть, щоб ради директорів більшості компаній, включали директора-жінку, представника ЛГБТ-спільноти та одну людину, "недопредставленої меншини".

Під правила можуть потрапити понад 3000 топових компаній з усього світу. Серед них такі гіганти як Netflix і Amazon, а також російські Яндекс, МТС та СТС Медіа.

У заяві наголошується, що "недостатньо представлена меншина" — це людина, яка зараховує себе до таких груп як: афроамериканці, іспаномовні, латиноамериканці, азійці, корінні жителі Америки, Аляски, Гавайських островів або островів Тихого океану. А також ті, хто відносять себе до двох і більше рас або етнічних груп.

Невеликим компаніям і зарубіжному бізнесу Nasdaq пропонує зробити послаблення - можна мати лише двох жінок в раді директорів.

Свою пропозицію Nasdaq обґрунтовує дослідженнями. Як заявляє компанія, згідно з дослідженнями гендерна та етнічна різноманітність в раді директорів безпосередньо пов'язана з фінансовою успішністю компанії.

Nasdaq пропонує зобов'язати тих, хто не виконає нові умови, обґрунтувати причини, через які в раді директорів немає жінок, афроамериканців і представників ЛГБТ. На цей момент 75% компаній, чиї акції розміщені на біржі Nasdaq, не задовольняють пропонованим вимогам.

Гендерна рівність у світі

23 листопада 2020 року коаліційний уряд ФРН погодив законопроект про обов'язкову квоту для жінок у вищих керівних органах публічних компаній країни. За угодою, досягнутою партією ХДС Ангели Меркель і її коаліційними партнерами з СДПН, в правління публічної компанії, що складається з більш ніж трьох членів, має входити як мінімум одна жінка.

25 січня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що в українському суспільстві досі спостерігається дискримінаційне ставлення роботодавців до працівників-жінок.

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Автор: УНІАН