Торік у грудні населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги тільки 71,1% нарахованих за той період сум.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець грудня 2021 року у порівнянні з листопадом зросла на 11,9% - до 81,4 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, станом на кінець грудня заборгованість населення склала:

за природний газ - 33,8 млрд грн,

за централізоване опалення та гарячу воду - 26,6 млрд грн,

за постачання електроенергії - 7,7 млрд грн,

за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 6,4 млрд грн,

за управління багатоквартирними будинками - 5,6 млрд грн,

за вивезення побутових відходів - 1,3 млрд грн.

У грудні населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги 21,6 млрд грн (71,1% нарахованих за цей період сум).

"У грудні 2021 року з населенням було укладено 4,5 тис. договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 49,3 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 35,3 млн грн", - додали в Держстаті.

Читайте такожЗа рік тарифи злетіли більш ніж на 2 мільярди гривень - ДержстатЯк повідомляв УНІАН, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець листопада 2021 року виросла на 10%, у порівнянні з жовтнем, до 72,7 млрд грн

Раніше Верховна Рада схвалила закон, який передбачає виділення до кінця поточного року 12 млрд грн субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Вас також можуть зацікавити новини: