За листопад українці сплатили 69,6% нарахованих за цей період сум за комунальні послуги.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець листопада 2021 року виросла на 10%, у порівнянні з жовтнем, до 72,7 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, станом на кінець листопада заборгованість населення за природний газ була 29,2 млрд грн, за централізоване опалення та гарячу воду – 23,3 млрд грн, за управління багатоквартирними будинками – 5,6 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 6,4 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 1,3 млрд грн, за постачання електроенергії – 6,9 млрд грн.

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У листопаді 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 16,2 млрд грн (69,6% нарахованих за цей період сум).

Як повідомляв УНІАН, за даними Єдиного реєстру боржників, в Україні кількість боржників з оплати комунальних послуг у 2020 році зросла на 50%, при цьому найбільше в судовому порядку з українців стягують заборгованість перед теплопостачальниками.

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