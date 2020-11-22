Угода про безперервність торгівлі між Канадою і Британією передбачає скасування тарифів на 98% товарів, що експортуються між двома країнами.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосили, що їхні країни досягли тимчасової торговельної угоди.

Читайте такожУ Лондоні розмістили сатиричні плакати про роль Путіна у Brexit (фото)Вона розрахована на період після виходу Великобританії з ЄС. "Тепер ми можемо продовжити роботу над спеціальною угодою, всеосяжною угодою в найближчі роки, яка максимізує наші торгові можливості і поліпшить становище всіх", - заявив Трюдо, передає kommersant з посиланням на CBC.

"Вільна торгівля є важливою частиною того, як ми збираємося відновитись після COVID-19", - сказав Джонсон.

Угода про безперервність торгівлі між Канадою і Британією передбачає скасування тарифів на 98% товарів, що експортуються між двома країнами, і закладає основу для переговорів про укладення постійної угоди в новому році. Вона може включати "потенціал для подальшого розвитку в таких сферах, як цифрова торгівля, навколишнє середовище і розширення економічних прав і можливостей жінок", повідомили в британському уряді.

Вихід Британії з ЄС

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Автор: УНІАН