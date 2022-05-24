Залучені кошти будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки у сфері освіти та охорони здоров'я.

Україна отримає 150 млн євро кредиту для фінансування соціальних витрат від німецької кредитної установи для відновлення (KfW).

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Відзначається, що сьогодні, 24 травня, міністр фінансів України Сергій Марченко і директор KfW по регіону Східна Європа, Кавказ і Центральна Азія Олаф Цимелька підписали угоду про надання Україні бюджетної підтримки в обсязі 150 млн євро.

Кредит надається як співфінансування додаткового фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

"Залучені кошти дозволять забезпечити стабільне фінансування першочергових напрямків і будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки у сфері освіти та охорони здоров'я", - зазначив Марченко.

Відповідно до умов Угоди, кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочки погашення основної суми кредиту – 5 років).

Пільгове кредитування:

17 травня 2022 року Кабінет міністрів схвалив постанову про залучення пільгового кредиту в розмірі до 150 млн євро від німецького державного банку розвитку KfW.

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