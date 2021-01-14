У грудні 2020 року чисті резерви Нацбанку зросли на 18,7% у порівнянні з попереднім місяцем.

Чисті міжнародні резерви Національного банку України за 2020 рік зросли на 14,5% - до 18,1 мільярда доларів.

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Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з даними регулятора, за грудень 2020 року чисті міжнародні резерви зросли на 18,7% у порівнянні з попереднім місяцем.

Що цьому передувало

За підсумками 2020 року міжнародні резерви України зросли на 15% і на 1 січня 2021 становили 29,1 мільярда доларів в еквіваленті.

Довідка УНІАН

Чисті міжнародні резерви являють собою різницю між валовими резервами і залишком заборгованості НБУ і Мінфіну за кредитами перед Міжнародним валютним фондом.

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Автор: Катерина Жирій