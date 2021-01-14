Чисті міжнародні резерви НБУ за рік перевищили $18 мільярдів / REUTERS

Чисті міжнародні резерви Національного банку України за 2020 рік зросли на 14,5% - до 18,1 мільярда доларів.

Читайте такожУ Мінекономіки розповіли, що чекає на ВВП України у 2021 році

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з даними регулятора, за грудень 2020 року чисті міжнародні резерви зросли на 18,7% у порівнянні з попереднім місяцем.

Що цьому передувало

Довідка УНІАН

  • Чисті міжнародні резерви являють собою різницю між валовими резервами і залишком заборгованості НБУ і Мінфіну за кредитами перед Міжнародним валютним фондом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій