Для того, щоб стримати курсову різницю, були розширені можливості банків з продажу готівкової валюти.

Офіційний і готівковий курс долара в Україні не вдається вирівняти через валютні обмеження.

Про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв'ю для Forbes Україна.

За його словами, реакція готівкового курсу після підвищення фіксованого до 36,56 гривень за долар була очікуваною. Зокрема, вона була ситуативною і мала психологічне забарвлення, яке підігрівалося спекуляціями.

"Різниця між офіційним і готівковим курсами насамперед пов'язана з існуванням валютних обмежень, які в свою чергу необхідні для захисту міжнародних резервів. Поки будуть існувати обмеження, буде існувати і ця курсова різниця. Щоб вона була помірною, ми розширили можливості банків для продажу готівкової валюти, а також частково задовольняємо попит на безготівкову іноземну валюту, дозволивши громадянам купувати її для розміщення на депозит", - зазначив Шевченко.

Він додав, що для того, щоб стримати курсову різницю, були розширені можливості банків з продажу готівкової валюти. Про конкретні строки переходу до плаваючого курсу говорити поки зарано.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

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