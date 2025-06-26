Додаткові гроші на відновлення укриття над четвертим реактором ЧАЕС погодилися виділити Франція, Великобританія та Єврокомісія.

Україна отримає 42,5 мільйона євро від міжнародних партнерів на відновлення арки нового безпечного конфайнмента (НБК) над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС після дронової атаки ворога, повідомила у Facebook міністерка захисту довкілля та природніх ресурсів Світлана Гринчук.

За її словами, це результат засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Передбачається, що Франція спрямує на відновлення НБК 10,6 млн євро, Велика Британія – 6,9 млн євро, а Єврокомісія – 25 млн євро.

Відео дня

Міністерка нагадала, що у березні цього року з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля вже спрямовано 400 тисяч євро для дослідження пошкодження Арки НБК.

Вона додала, що в рамках грантової угоди передбачено виділення 5 мільйонів євро на аналіз пошкоджень НБК, розробку і реалізацію низки заходів з тимчасового ремонту Арки.

Атака Росії на Чорнобильську АЕС - головні новини

Уночі 14 лютого російські окупанти влучили в укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. За словами президента України Володимира Зеленського, це була дронова атака.

Вартість ремонту пошкодженого укриття попередньо оцінювали у понад 25 мільйонів євро.

Вас також можуть зацікавити новини: