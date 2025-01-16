Подати заявку можна, навіть якщо в "Дії" немає посвідчення ветерана через відсутність фото у реєстрах.

Мінветеранів розпочало програму, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять.

Як повідомила прес-служба відомства, гроші надходитимуть на спеціальний рахунок в автоматичному режимі. Подати заяву на отримання коштів можна через застосунок "Дія".

"Вже у січні ви можете отримати на свої банківські рахунки 1 500 грн на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту", – зазначила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

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Заяву можуть подати учасники бойових дій та люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ). Інформація про статус УБД чи ОІВВ має бути в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

Для цього необхідно:

бути авторизованим у застосунку "Дія";

мати верифікований РНОКПП (Картка платника податків);

бути старшим за 18 років;

мати статус учасника бойових дій та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

відкрити спеціальний рахунок "Дія.Картки" у банку-учаснику програми"

подати заяву у застосунку "Дія".

Як подати заяву – детальна інструкція

Щоб подати заяву на отримання 1 500 гривень потрібно:

Зайти у Дію та натиснути — Сервіси — Ветеранський спорт та ознайомитися з умовами послуги. Далі відбувається перевірка на відповідність вимогам. Відкрити та вибрати "Дія.Картку" для виплат. Уважно перевірити заяву, натиснути "Надіслати". Очікуйте на зарахування коштів.

Подати заявку на участь потрібно до 20 числа першого місяця кварталу: до 20 січня, з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня та з 1 до 20 жовтня.

Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях, спортивних клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності "Фізична культура і спорт" та мати код категорії продавця 7941.

Кошти потрібно використати повністю або частково впродовж кварталу (трьох місяців), в якому їх було зараховано. Наприклад, допомогу, отриману у першому кварталі, потрібно витратити до кінця березня. Якщо кошти будуть використані частково — залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а ветеранові автоматично нараховуватимуть кошти у наступному кварталі.

"У разі повного невикористання коштів впродовж кварталу — вони повернуться на рахунки Мінветеранів, а Ви припиняєте участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, потрібно повторно подати заяву у застосунку "Дія", зазначили у міністерстві.

Зазначається, що посвідчення ветерана може не відображатись у застосунку "Дія" через відсутність фото в реєстрах. Але якщо дані ветерана внесені до ЄДРВВ, можна подати заяву у застосунку "Дія" на участь у програмі Ветеранський спорт.

Державна допомога в "Дії" - останні новини

З 1 грудня усі українці можуть отримати тисячу гривень "Зимової підтримки". Подати заявку на отримання коштів на себе і дітей можна у застосунку "Дія". Гроші нараховуються на картку "Національний кешбек" і можуть бути витрачені на низку послуг (спорт, комуналка, поповнення мобільного, ресторани, допомога ЗСУ тощо, купівля книг тощо).

Міністерство цифрової трансформації та українські банки створили "Дія.Карту". Нова банківська картка покликана полегшити отримання виплат від держави. Наразі на картку можна отримати виплату в рамках програми "єКнига", яка передбачає виплату в розмірі 908 гривень на купівлю книжок українцям, які досягли повноліття. Крім того, на цю картку планують перевести виплати "єПідтримки".

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