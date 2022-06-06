Також точно буде проблема з асортиментом, вважає співвласник Rozetka.

В Україні через повномасштабну війну, яку 24 лютого розв'язала Росія, може бути дефіцит побутової техніки. На українців чекають проблеми з асортиментом.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів співвласник найбільшого українського онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечоткін.

Він прокоментував ситуацію з блокуванням морських портів України та розповів, чи варто українцям очікувати, що через проблеми з логістикою почнеться дефіцит побутової техніки.

"І виробники, і дистрибʼютори роблять все, щоб запобігти цьому дефіциту. Але треба розуміти, що нестабільна гривня плюс зруйнований ланцюжок поставок призводять до того, що він точно буде. І точно буде проблема з асортиментом", - зауважив Чечоткін.

Проте нині можна спостерігати падіння попиту. Через падіння гривні українці стали не так часто купувати техніку, тому продаж залишків уповільнюється. На думку Чечоткіна, така ситуація може трошки врівноважити проблему з дефіцитом.

"Але найголовніше, що ви помітите, – це відсутність асортименту. Базові холодильник і пральна машинка будуть, а от якщо ти захочеш чогось особливого, то ні. І це стосується не лише техніки. Але нас урятують малі підприємці. Вони зможуть купити невеликі партії. Привезти з Німеччини, Польщі чи літаком із Китаю. Так, це буде дорожче. І не буде асортименту. Але вони завжди швидше йдуть на кардинальні зміни", - додав співзасновник Rozetka.

На ринку з'являться нові "гравці", криза стане для нових продавців вдалою можливістю закріпитися на ринку техніки, вважає Чечоткін.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Україну чекає зростання інфляції та безробіття, ситуація погіршується.

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