За словами міністра економіки, держава в 2014-2019 роках кардинально зменшила витрати на реальну економіку.

Кардинальне недофінансування реального сектора економіки з боку держави провокує скорочення реальних інвестиція.

Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, це зазначив перший віце-прем'єр-міністр-міністр економіки України Олексій Любченко у своїй колонці, опублікованій у виданні LB.ua.

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"Держава у 2014-2019 роках кардинально зменшила витрати на реальну економіку. Всупереч ліберальним очікуванням стрімке скорочення державного попиту не мало жодного позитивного впливу на активізацію економічної діяльності. Навпаки, рестрикційний шок для економіки спровокував скорочення реальних інвестицій з середини 2018 року", - пояснив Любченко.

Інвестиції в економіку

За даними Держстату, капітальні інвестиції в економіку України у 2020 році в порівнянні з 2019 роком скоротилися на 18,55% - до 508,22 млрд грн.

При цьому обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2019 році зріс на 11% у порівнянні з 2018 роком - до 584,45 млрд грн.

Що таке реальний сектор економіки

Реальний сектор економіки - сукупність галузей економіки, що виробляють матеріальні та нематеріальні товари та послуги, за винятком фінансово-кредитних і біржових операцій, що належать до фінансового сектору економіки.

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Автор: Богдан Слуцький