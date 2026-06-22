Додаткові 1,5 трильйона гривень на оборону: Зеленський підписав зміни до держбюджету

Видатки держбюджету на безпеку і оборону зростуть на 1,56 трлн грн.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік. Відповідна інформація міститься в картці законопроєкту на сайті парламенту.

Згідно з текстом документу, доходи будуть збільшені на понад 2,29 трлн грн, а видатки – на 1,64 трлн грн. Ці зміни стали можливими завдяки зовнішній фінансовій допомозі від Європейського Союзу в межах нової програми підтримки на 2026-2027 роки.

Зокрема видатки держбюджету на безпеку і оборону зростуть на 1,56 трлн грн. з них 174,3 млрд грн передбачено на грошове забезпечення військовослужбовців.

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Також передбачається спрямування Міністерству оборони України військового збору та вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання. Відповідні кошти будуть використані на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання, здійснення заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу тощо.

Зміни до держбюджету України 2026 року – останні новини

28 травня Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до держбюджету на 2026 рік, які передбачають збільшення видатків на сектор безпеки і оборони.

10 червня Рада проголосувала за зміни до державного бюджету на 2026 рік у другому читанні. Тоді ж нардеп Ярослав Железняк зазначав, що грошей на підвищення зарплат військовим не передбачено, тому всі підвищення будуть відбуватися за рахунок внутрішніх ресурсів Міноборони.

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