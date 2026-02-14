Держбюджет у січні недоотримав 12 мільярдів гривень: Свириденко розкрила причину

Російські обстріли вдарили не лише по енергетиці, а й по податкових та митних надходженнях.

У січні державний бюджет недоотримав близько 12 млрд грн податків через зниження ділової активності та перебої з енергопостачанням на тлі масованих російських атак.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з журналістами повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. "Якщо подивитися на надходження митниці та податкової у січні, ми бачимо зниження – мінус 12 млрд грн. Тобто вплив російських обстрілів відчутний не лише на рівні побуту, а й безпосередньо для бюджету", - сказала Свириденко.

За її словами, це пов’язано зі зменшенням ділової активності та змінами в роботі підприємств через обмежене енергопостачання.

Вона підкреслила, що ця зима є однією з найскладніших за чотири роки повномасштабного вторгнення.

"Це найсуворіша зима за багато років. Росія бʼє балістикою по наших енергообʼєктах. В умовах таких безпрецедентних обстрілів нам потрібні набагато більші запаси обладнання і ППО. Наше ППО працює понад свої можливості", - відмітила прем’єрка.

Крім того, вона зазначила, що кожна обласна військова адміністрація (ОВА) отримала завдання розробити план забезпечення повної енергетичної автономності.

Наслідки обстрілів енергетики України – головні новини

Газета The Independent писала, що підприємства в Україні намагаються продовжувати роботу попри перебої з електропостачанням, спричинені бомбардуванням Росією енергетичної мережі України.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомляв, що через руйнування ТЕЦ-4 на Дарниці, мешканці 1170 будинків в Києві залишилися без тепла до кінця опалювального сезону.

За оцінками директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, відновлення Дарницької ТЕЦ коштуватиме близько 700 млн євро і займе до 3 років.

