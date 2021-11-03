На порталі "Дія" деякі жінки зможуть оформити допомогу, поділилися в Кабміні.

Уряд прийняв рішення про спрощення порядку отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінками, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомогу можна буде оформити на порталі "Дія", повідомляє Міністерство соціальної політики з посиланням на сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів.

Так, відповідно до внесених змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, підвищать доступність послуг для безробітних жінок, студенток, жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості, жінок, звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємства тощо.

Читайте такожВетерани зможуть користуватися усіма основними послугами в додатку "Дія": Шмигаль назвав терміниОчікується, що спрощеною процедурою отримання допомоги щомісячно скористається близько 14 тис. жінок.

Для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами тепер замість довідки в паперовій формі використовуватиметься інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи".

За відсутності технічної можливості скористатися порталом "Дія" залишається можливість призначення допомоги на підставі відповідної довідки в паперовій формі.

Остаточний перехід на призначення допомоги без подання довідки у паперовій формі відбудеться після запровадження електронної взаємодії порталу "Дія" з Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

Раніше віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров говорив, що у листопаді 2020-го на порталі "Дія" стануть доступні три нові соціальні послуги – отримання субсидій, призначення пенсій та послуги для внутрішньо переміщених осіб.

Автор: Інна Андаліцька