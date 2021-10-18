Отримання субсидій в Україні тепер буде максимально автоматизовано, зазначив міністр цифрової трансформації.

У листопаді поточного року на державному порталі "Дія" стануть доступні три нові соціальні послуги – отримання субсидій, призначення пенсій та послуги для внутрішньо переміщених осіб.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час спільного брифінгу Мінцифри та Міністерства соціальної політики, повідомив кореспондент УНІАН.

"Наприкінці листопада ми запускаємо можливість отримати пенсії, тобто зареєструватися для того, щоб отримати пенсію... Також ми запускаємо послугу, пов’язану з отриманням субсидій – в нас у минулому році більше п'яти мільйонів людей отримували цю послугу, і для цього треба було ходити в ЦНАП, черги, доводити, що ви маєте право на субсидію, – тепер це буде максимально автоматизовано", – сказав Федоров.

Читайте такожВетерани зможуть користуватися усіма основними послугами в додатку "Дія": Шмигаль назвав терміниВін додав, що також буде запущено послугу для внутрішньо переміщених осіб, яким кожні шість місяців потрібно ходити до державних органів і підтверджувати певну інформацію фізично для того, щоб продовжувати отримувати виплати. За словами міністра, тепер це можна буде зробити онлайн в кілька кліків.

Раніше стало відомо, Мінсоцполітики спільно з Мінцифрою розширюють пілотний проект з впровадження єдиної інформаційної системи соціальної сфери в окремих областях.

В рамках пілотного проекту українці зможуть оформити онлайн на порталі "Дія" житлові субсидії, отримання пенсій, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.

Автор: Катерина Жирій